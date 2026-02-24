ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団が24日、成田空港に帰国した。閉会式で旗手を務めたフィギュアスケート女子銀メダルの坂本花織（25＝シスメックス）や銅メダルの中井亜美（TOKIOインカラミ）、フィギュアスケート男子と団体で2大会連続「銀」の鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）、男子銅メダルの佐藤駿（22＝エームサービス・明大）、ペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）組、カーリング女子日本代表フォルティウスらが到着。集まった約300人のファンの前に姿を現すと、祝福の拍手と大歓声で出迎えられた。

“りくりゅう”の三浦は「金メダルと銀メダルを持ち帰ることができて本当にうれしいです」と笑顔。木原も「たくさんの応援ありがとうございました。心が折れそうな瞬間も皆さんの応援のおかげで戦い抜くことができました」と応援に感謝した。

今大会の日本選手団は冬季大会史上最多のメダル24個（金5個、銀7個、銅12個）を獲得。金メダル5個も1998年長野大会と並び過去最多となった。スノーボードがハーフパイプ、ビッグエア、スロープスタイルで金4個を含むメダル9個と量産。フィギュアスケートも過去最高のメダル6個を獲得した。大会は6日に開幕し、17日間の熱戦を終えて22日に閉会式を迎えた。