俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見が24日、東京・渋谷の同局で行われ、主演・小栗忠順（ただまさ）役の松坂と、忠順の父・小栗忠高役の北村有起哉（51）、母・くに役の鈴木京香（57）、忠順の妻・みち役の上白石萌音（28）、忠順の上司・井伊直弼の岡部たかし（53）、忠順の恩師・安積艮斎役の中村雅俊（75）が出席した。

大河5作目の出演となる北村は「ありがたいお話をいただいてワクワクが止まらない状態。時代劇が大好きなのでやっと久しぶりに出るぞと心躍らせています。このタイミングでこの役はうれしい。いろんな役できるんだぞって」と笑顔を見せた。

大河７作目の出演となる鈴木は「『わろてんか』以来の桃李くんの母役。みんなの成長を後押しできるような母になりたい。（10年経った松坂は）大人っぽくしっかり頼もしくなっている。器の大きい母で行こうと思います」と意気込み。

大河4作目の上白石は「大河ドラマで奥さんをやれる日が来るなんてうれしすぎて。早く撮影が始まらないかなとワクワクしている。父が社会科教師で教員人生最後の研究テーマにしたほど敬愛。両手でハイタッチした。親孝行にもなるかな」とコメントした。

大河6作目の出演となる岡部は「資料を見ると井伊直弼は苦労人。（自分と）共通するところもある。みんなが思っている一面だけでなく多面的な部分もある、読み込んでお芝居できたら。大老ともあろうならしゃんとせなあかんなと思う」と話した。

大河6作目の出演となる中村は「初めて依頼を受けたとき誰か分からなかった。中村雅俊そのもので色付け、やり放題だなと。このメンバーだったら一緒にいいものを作るよう頑張れる直感がある。オリンピックを見てチームワークだなと。チームワークが良ければ結果が出せる。恩師として道標になれれば」と力を込めた。

新キャストを前に主演の松坂は「興奮と安心が同時に押し寄せております。多くの刺激ワクワク。撮影はまだ先ですがクランクインが非常に楽しみです。有起哉さんが作ってくださる凸凹した滑走路をうまく飛び立てるように」と話した。

21年連続テレビ小説「おかえりモネ」などを手がけた安達奈緒子氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算66作目。幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。

日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。27年は生誕200年を迎える節目となり、松坂は小栗を演じる。

昨年10月には追加キャストとして小栗のライバル・勝海舟役で俳優・大沢たかおの出演が発表されている。