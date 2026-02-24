女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は25日、第103話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）のためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい吉野イセ（芋生悠）という女性に出会い、興味を持つ。その頃、熊本第五高等中学校は廃校の話がいよいよ現実味を帯びる。同僚ロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）の言葉に、物書きとして生きていくというヘブンの決意が揺らぐ。その中、それぞれが持ち寄ったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火はつくか。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。