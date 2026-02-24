X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が24日、自身のインスタグラムを更新し、17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢さんを追悼した。

ストーリーに「SUGIZOからの連絡で訃報を知りました」と書き出し、「正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に、深い悲しみを感じています」と悼んだ。

「35年以上前、X JAPANのHideが『かっこいいバンドがいる』と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました」と回顧。

「そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。真矢との思い出は数え切れません」とし、「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」と記した。

「ご家族の皆様、LUNA SEAのメンバー、そして全てのファンの皆さんに、心からお悔やみ申し上げます」と追悼し、「“真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうぞ安らかに。Rest in Peace．”」と締めくくった。

続く投稿では、自身と真矢さんの2ショットを添えた。