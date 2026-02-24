フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。

美味しい食事を楽しんだことを明かしました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「ずーーっと食べてみかった」「初めての #さわやか #ハンバーグ 」 笑顔で堪能





中川安奈さんは「熱海サンビーチ」と綴ると、海辺で佇む写真などをアップ。



続けて「ずーーっと食べてみかったあれをついに♥(最後に載せてます)」と、綴りました。







更に「ビーチでのんびりしたりカフェにも行ったり... 友人たちとの弾丸熱海、楽しかった」と、記しました。







そして、中川安奈さんは「初めての #さわやか #ハンバーグ #肉汁 」と綴ると、ハンバーグの有名店「炭焼きレストランさわやか」で、ハンバーグを楽しむ動画や写真をアップ。



続けて「#食べてる時が1番幸せ もちろんライスも頼んだよ」と、綴っています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】





生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】