【 中川安奈 】 「ずーーっと食べてみかった」「初めての #さわやか #ハンバーグ 」 笑顔で堪能
フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。
美味しい食事を楽しんだことを明かしました。
中川安奈さんは「熱海サンビーチ」と綴ると、海辺で佇む写真などをアップ。
続けて「ずーーっと食べてみかったあれをついに♥(最後に載せてます)」と、綴りました。
更に「ビーチでのんびりしたりカフェにも行ったり... 友人たちとの弾丸熱海、楽しかった」と、記しました。
そして、中川安奈さんは「初めての #さわやか #ハンバーグ #肉汁 」と綴ると、ハンバーグの有名店「炭焼きレストランさわやか」で、ハンバーグを楽しむ動画や写真をアップ。
続けて「#食べてる時が1番幸せ もちろんライスも頼んだよ」と、綴っています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】