嫌われる上司と好かれる上司、差がつく一言 第3回 「距離を縮めたくて若手の話題に無理に合わせる」のは逆効果──部下が本音を言わない上司の共通点
「最近の若手、何を考えているのかわからない」「こちらは気を遣っているつもりなのに、なぜか距離が縮まらない」
管理職の方々から、こうした声をよく聞きます。
たとえば、こんな場面はないでしょうか。
上司：「さっきの会議、大丈夫だった?
部下：「はい、大丈夫です」
上司：「ならよかった」
会話は成立しています。けれど、本音は出ていません。
部下は本当は「少し納得できない部分があった」と思っているかもしれない。しかし、“言っていい空気かどうか”を瞬時に判断し、飲み込む。
この“言えるかどうかの空気”こそが、心理的安全性です。
Z世代に限らず、人は「自分の意見を否定されないか」、「評価を下げられないか」、「面倒な人と思われないか」を無意識に計算しています。
では、なぜZ世代との間でそれが起きやすいのでしょうか。
彼らは「自律」「有能感」「関係性」を大切にする傾向があります。これは自己決定理論でも示されている、人の基本的な欲求です。
つまり、「尊重されているか」「意味があるか」「つながれているか」を非常に敏感に感じ取っているのです。
流行語で距離は縮まらない理由
【ありがちな会話】
上司：「最近“推し活”とかしてるの?」
部下：「あ、はい…」
上司：「俺も何か推し作ろうかな〜(笑)」
場は悪くありません。でも、深まりません。
なぜか。
会話の主語がずっと「上司」だからです。
迎合は、一瞬の親近感をつくります。しかし心理的安全性は生みません。
【信頼される会話】
上司：「推し活ってよく聞くけど、どんなところが楽しいの?」
部下：「世界観にハマる感じですね」
上司：「なるほど。ハマれるものがあるって強いよね」
ここで起きているのは、“承認”です。「あなたの世界を尊重している」というメッセージが伝わると、人は安心して話せるようになります。
心理的安全性は、特別な制度ではなく、“日常の承認の積み重ね”で生まれます。
武勇伝が逆効果になる理由
【ありがちな会話】
上司：「俺たちの頃は終電まで働いてた」
部下：「そうなんですね」
上司：「今は恵まれてるよな」
Z世代は、ここでこう考えます。
“それを求められている?”“今のやり方は否定されている?”
心理的安全性は、「比較」や「暗黙の評価」で簡単に下がります。
【信頼される会話】
上司：「若い頃、無理して失敗したことがあってね。相談できなかったのが一番の失敗だった」
部下：「そうだったんですね」
上司：「だから、迷ったら早めに言ってほしい」
ここでは過去が“教訓”に変換されています。さらに、「失敗しても関係性は壊れない」というメッセージが伝わっています。
弱さを適切に開示することは、リーダーの信頼を下げません。むしろ、「この人も人間なんだ」と感じさせ、心理的安全性を高めます。
無理な若者寄せが信頼を下げる理由
【ありがちな会話】
上司：「俺もTikTokやろうかな〜」
部下：「え、そうなんですか…」
若手は敏感です。本心なのか、距離を縮めるための演出なのかを感じ取ります。
信頼は、「一貫性」から生まれます。
【信頼される会話】
上司：「TikTokってどんな動画が人気なの?」
部下：「テンポのいい短い動画ですね」
上司：「なるほど。俺は見る専門かな(笑)教えてくれてありがとう」
ここには“自分をよく見せようとする意図”がありません。
・自分の立場を偽らない
・知らないことを認める
・学ぼうとする
この姿勢が、「対等な関係性」をつくります。
嫌われる上司と好かれる上司の違い
違いは、若く振る舞えるかどうかではありません。
正解を握り続けるか
意味を共有できるか
評価で動かすか
尊重で動かすか
Z世代は甘やかしてほしいのではありません。納得して動きたいのです。
迎合は短期的な親近感。誠実さは長期的な信頼。
その違いが、エンゲージメントを左右し、 最終的にチームの生産性を決めます。
次回は、 【会議や指示の意味を言語化できる──Z世代がついてくるのは、完璧な上司ではなく“on温度のある人”】【意図を語れる上司】 をテーマに解説します
瀬田 千恵子 せた ちえこ
株式会社チームボックス 取締役 COO／リーダーシップ開発・組織開発コンサルタント 国内外の企業で人事・採用・人材開発職を経て、現在は株式会社チームボックスにてCOO(最高執行責任者)を務める。現場の指揮官としても活躍し、数多くのリーダー育成に携わるとともに、日本有数の大手企業の経営層の育成にも取り組んでいる。⽴教⼤学⼤学院 経営学研究科修了(経営学修⼠／専⾨：リーダーシップ開発)。ICC国際コーチング連盟認定プロフェッショナルコーチ。
【登壇実績】日経クロスウーマン主催：悩める管理職のためのオーセンティックリーダーシップ術そのほか大手飲料メーカー、ヘルスケア業界企業をはじめ、業界を問わず企業・団体にて講演実績を持つ。リーダーシップ開発や組織変革をテーマに、現場感覚と理論の両軸を活かした実践的な内容で多くの共感を得ている。
【受賞歴】Japan CxO Award：トップノミネーター この著者の記事一覧はこちら
