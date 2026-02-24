りくりゅうSP直後に見えた絆

ミラノ・コルティナ五輪で話題を独占したのが、日本のフィギュアスケート団体銀メダルの原動力となり、ペアでは大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。閉幕後の23日になって紹介された、木原の優しさが見えるシーンにファンが驚いている。

2人のメダルへの道のりに密着した「NHKスペシャル 絆でつかんだ金メダル りくりゅう 二人の奇跡」（23日放送）の番組中で、カメラが捉えていた木原の行動がファンの注目を集めた。

りくりゅうはショートプログラムで得意のリフトにミスが出て、5位と出遅れた。競技直後も、キス＆クライでもうなだれる木原。放送では「取り返しのつかないことになってしまった」という言葉が流れる中、この言葉とは裏腹に、地面に置かれていた三浦のウォーターボトルを拾い上げ、渡していた。

失意の中でも変わらなかった、パートナーへの気遣い。ファンからはXに賛辞が並んだ。

「木原くんの真の優しさが見える」

「このシーン良かった」

「それもポイっと渡すわけじゃなくしっかりボトルで繋がる感じ」

「根っからの優しい人柄なんですよね。そういう所も推せるなーと思います！」

「あの状況で、りくちゃんのことまで…本当に尊敬しかないです」

「あの瞬間に人柄が全部出てた。強さより優しさで泣いた」

「これぞ本物の優しさと絆だよ」

「何度見ても胸が締め付けられます。自分が一番辛いはずなのに、真っ先にボトルの準備をする」

首位から6.90点差の5位と出遅れたりくりゅうは、翌日のフリーで歴史に残る大逆転。合計231.24点で日本ペア史上初の金メダルをつかみ取った。



（THE ANSWER編集部）