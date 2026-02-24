演歌歌手の小林幸子さんが2026年2月23日にXを更新し、第2回「幸子会」を開催したことを報告した。

「ガールズトークで盛り上がりました」

小林さんはXで、「先日、第2回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました！！」と報告。「林真理子さんの仕切りで始まったこの会」「みんな、お仕事が違う女子会」と、作家の林真理子氏が会を取りまとめたことを明かした。

参加者は小林さんと林さんのほか、安倍晋三元首相の妻・昭恵さん、編集者の中瀬ゆかり氏、おニャン子クラブの元メンバーで音楽プロデューサーの秋元康氏の妻である高井麻巳子さんだったとのこと。

5人で撮影したショットも公開したが、「麻巳子ちゃんは、今は一般の方なので、お顔スタンプさせていただいてます」と、麻巳子さんの顔は隠されていた。

小林さんによると、会は麻巳子さん行きつけの隠れ家的イタリアンで行われたとのこと。「お料理もワインもめちゃくちゃ美味しいお店で、ガールズトークで盛り上がりました」と明かした。

「良い方達ばかりの幸子会」

なお、お会計は割り勘となったそうだが、「久しぶりの割り勘で、バタバタして小銭落として、昭恵さんが拾ってくれるてw」と昭恵さんに小銭を拾ってもらうといったハプニングもありつつ、「ゆかりさんがお会計してくれて、みんなに両替してくれて、車の手配は、麻巳子ちゃんがやってくれた?」と報告した。

小林さんは、「いや〜！！楽しかった」「皆んな仕事を離れてのトークは、面白いなぁ〜」と会を振り返り、「みんなとってと良い方達ばかりの幸子会でした」（原文ママ）とつづっていた。

このポストに小林さんのもとには、「凄いメンバーだな」「知性も話題も溢れるみなさまの会、きっと楽しいひとときなのでしょうね」という声が集まっていた。