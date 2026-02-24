ドケチ義母「借金がある孫なんていらないわ」ローンの車で通勤して何が悪い！ 息子への侮辱、もう許せないので
義実家との関係に悩む人は少なくありません。自分ならまだしも、自分の子どもに矛先が向いてしまうと、取り返しのつかないことになることも……。筆者の友人・Jが子どもを守るために闘ったエピソードをご紹介しましょう。
義母
私は夫と息子2人の4人暮らしです。
長男は高校卒業後に就職。
公共交通機関が不便な地域だったため、通勤用の車をローンで購入し、社会人としての第一歩を踏み出しました。
義母はとてもお金に汚い人で、筋金入りのケチ。
大企業に勤務していた義父のおかげで、経済的には余裕のある家庭でしたが、息子たち＝孫には一切お金を出さない人でした。
誕生日・入学・卒業などの節目でも知らん顔。
義父が気を遣ってくれてはいましたが「子どもにお金を与えるのは教育に良くない」という持論を盾に、一切の援助を拒む徹底した人だったのです。
いらない孫
ある日、近くまで来たからと義父と義母が我が家にやってきました。
アポなしの訪問に少し戸惑ったのですが、とりあえずお茶でも飲みながら……と話をすることに。
すると、なぜか義母は長男の仕事の話をし始めました。