ドケチ義母「借金がある孫なんていらないわ」ローンの車で通勤して何が悪い！ 息子への侮辱、もう許せないので

義実家との関係に悩む人は少なくありません。自分ならまだしも、自分の子どもに矛先が向いてしまうと、取り返しのつかないことになることも……。筆者の友人・Jが子どもを守るために闘ったエピソードをご紹介しましょう。

義母

私は夫と息子2人の4人暮らしです。

長男は高校卒業後に就職。

公共交通機関が不便な地域だったため、通勤用の車をローンで購入し、社会人としての第一歩を踏み出しました。

義母はとてもお金に汚い人で、筋金入りのケチ。



大企業に勤務していた義父のおかげで、経済的には余裕のある家庭でしたが、息子たち＝孫には一切お金を出さない人でした。



誕生日・入学・卒業などの節目でも知らん顔。



義父が気を遣ってくれてはいましたが「子どもにお金を与えるのは教育に良くない」という持論を盾に、一切の援助を拒む徹底した人だったのです。

いらない孫

ある日、近くまで来たからと義父と義母が我が家にやってきました。



アポなしの訪問に少し戸惑ったのですが、とりあえずお茶でも飲みながら……と話をすることに。



すると、なぜか義母は長男の仕事の話をし始めました。