小物を変えるだけ。着こなしに差をつける、春の洗練【ブラウングッズ】

2026年春、スタイリングの鮮度を左右するのはブラウンの小物使いです。アイウェアやビニール傘、スカーフなど、日常を豊かにする名品が揃いました。

【デコール アーバンリサーチ】クラシックを現代的に纏う。調光レンズのアイウェア

「Eyewear Round」\7,700【デコール アーバンリサーチ】

クラシックな雰囲気を大切にしながらも、丸みを帯びた横長のオーバル型が顔の印象を柔らかく見せつつ、知性と個性が同居する独特の表情を作り出すアイウェア。フルリムながらフレームの厚みを極限まで抑え、長時間着用しても疲れにくい軽快な使用感を実現しました。紫外線の量に応じてレンズの色が変化する調光レンズを採用。

【デミルクス ビームス】雨の日を格上げする【トラディショナル ウェザーウェア】のビニール傘

「バンブー ビニール傘」\12,100【トラディショナル ウェザーウェア】

【トラディショナル ウェザーウェア】から登場したビニール傘。ナチュラルなバンブーデザインを採用した持ち手により、ビニール素材との組み合わせが新鮮で、手元にクラシックな気品を添えます。親骨の長さは約55cm。スタイリッシュな見た目ながら、しっかりと雨を凌げる実用的な大きさです。

【シップス】いつものコーデをクラスアップする「バンダナ柄」シアースカーフ

「バンダナ カレ 90×90」\16,500【デスティン】

一瞬にして装いの鮮度を高めるスカーフは、柔らかく透け感のあるコットン素材を使用。春夏らしい軽やかさと上品なニュアンスを首元に添えます。首元へ巻くのはもちろん、ヘッドアクセサリー代わりに髪に結んだり、バッグのハンドルに垂らしてアクセントにしたりと、使い方はあなた次第です。

【スメリー】アレンジは自由自在。日常をクラスアップするアクセサリーポーチ

「サークルネックポーチ」\2,530

コロンとした愛らしいフォルムが目を惹く、レザー調の巾着型ミニポーチは首から下げるだけで、シンプルな装いに今のニュアンスをプラス。バッグのハンドルに結び付ければ、旬のバッグカスタマイズが楽しめ、ジャケットの上からウエストに巻いたり、ベルトループに通してウエストポーチ風にアレンジしたりと様々な楽しみ方ができます。

【ハーン ロデスコ】手ぶらでお出かけをスマートに。ギャザーのマルチストラップ

「Gather strap」\4,620【ハーン ロデスコ】※2026年2月下旬発売予定

スマホやバッグに取り付けるだけで、今っぽくアップデートできるギャザーデザインのストラップ。クシュクシュとした太めのフォルムが絶妙なアクセントに。金具はシルバーで統一され、洗練されたムードに。

いつもの着こなしにブラウンの小物を一つ加えるだけで、トレンド感が手に入ります。細部にまでこだわりが詰まった上質なアイテムを味方につけて、春の外出をより素敵に、快適に。

※価格はすべて税込みです