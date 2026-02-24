「エヴァ」“完全新作”シリーズ制作発表！ 脚本・ヨコオタロウ、監督は鶴巻和哉・谷田部透湖
『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成として横浜アリーナにて開催されたフェスイベント「EVANGELION:30+；」において、同シリーズの完全新作の制作が始動することが発表された。
【写真】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2.23地上波初放送が決定
同作の公式サイト、公式Xでも本作は「『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました」と報告しており、シリーズ構成・脚本をゲームクリエイターのヨコオタロウ、監督を鶴巻和哉、谷田部透湖が務めると発表している。
引用：『エヴァンゲリオン』公式X（＠evangelion_co）
