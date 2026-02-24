若者には分からない！？「ＭＤ」って何？“正解者”は１割未満 回答が大喜利状態に…なんと昨年２月に生産終了
１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２４日、全国の１５歳〜１９歳の若者（男女）を対象に実施した「昨年２月に生産を終了した『ＭＤ』が何だかわかりますか？」というアンケート調査の結果を公開。大喜利のような回答が多く寄せられた。
【ＭＤがわかる＝回答者の９．１％】
「ミニディスク、ＣＤの小さいバージョン」
「ＣＤのちっちゃい版」
「ＣＤに似た物でＣＤよりもちっちゃいやつ」
「親が持っている」
「ＣＤみたいなやつが四角いケースに入ってた」
「四角のＣＤみたいなもの」
【ＭＤがわからない＝回答者の９０．９％】
「知らない」
「聞いたことがない」
「初めて聞いた」
【「わからない」回答者に聞く「ＭＤは何の略称だと思いますか？」】
「マクドナルド」
「ミスタードーナツ」
「マジカルダイブ」
「マジカルダイヤモンド」
「マジカルディズニー」
「マジカルドラッグ」
「モバイルデータ」
「モバイルドクター」
「マルチディスプレイ」
「マルチディレクター」
「マウンテンドッグ」
「マウンテンドライブ」
「ままだいすき」
「マジデブ」
「ムーンデカ過ぎんだろ」
「まじでどうした」
「マーケティングディレクター」
「ミドルディレクター」
「ミュージックダンサー」
「メディアドーラー」
「マニュアルドライバー」
「マイナンバーデザート」
「みかんデラックス」
「マキシマムドデカミン」
「マッチングダーン」
「ムービーダイナマイト」
「モンゴルドック」
「メンタルダイレクトアタック」