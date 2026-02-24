１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２４日、全国の１５歳〜１９歳の若者（男女）を対象に実施した「昨年２月に生産を終了した『ＭＤ』が何だかわかりますか？」というアンケート調査の結果を公開。大喜利のような回答が多く寄せられた。

【ＭＤがわかる＝回答者の９．１％】

「ミニディスク、ＣＤの小さいバージョン」

「ＣＤのちっちゃい版」

「ＣＤに似た物でＣＤよりもちっちゃいやつ」

「親が持っている」

「ＣＤみたいなやつが四角いケースに入ってた」

「四角のＣＤみたいなもの」

【ＭＤがわからない＝回答者の９０．９％】

「知らない」

「聞いたことがない」

「初めて聞いた」

【「わからない」回答者に聞く「ＭＤは何の略称だと思いますか？」】

「マクドナルド」

「ミスタードーナツ」

「マジカルダイブ」

「マジカルダイヤモンド」

「マジカルディズニー」

「マジカルドラッグ」

「モバイルデータ」

「モバイルドクター」

「マルチディスプレイ」

「マルチディレクター」

「マウンテンドッグ」

「マウンテンドライブ」

「ままだいすき」

「マジデブ」

「ムーンデカ過ぎんだろ」

「まじでどうした」

「マーケティングディレクター」

「ミドルディレクター」

「ミュージックダンサー」

「メディアドーラー」

「マニュアルドライバー」

「マイナンバーデザート」

「みかんデラックス」

「マキシマムドデカミン」

「マッチングダーン」

「ムービーダイナマイト」

「モンゴルドック」

「メンタルダイレクトアタック」