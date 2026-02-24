『パペットスンスン』、3・4よりディズニープラスで一挙配信 幅広い世代に人気のパペットムービー
大人気パペットムービー『パペットスンスン』が、3月4日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」で一挙配信開始されることが決定した。
【写真】かわいい…ラジオマイクに向かうパペットスンスン
「パペットスンスン」は、パペットの国＜トゥーホック＞を舞台に、6歳のスンスンと仲間たちがくり広げる何気ない日常を描いた作品。
癒しとシュールさで幅広い世代を中心に支持されるようになったスンスンは現在Xの公式アカウントのフォロワーは70万人（2026年2月現在）を突破、公式YouTubeでの総再生回数も1億回を超える（2月現在）。先日もニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』にスンスンがメインパーソナリティとして登場するなど活躍の場は広がっている。
25年夏より、フジテレビ系『めざましテレビ』内でショートムービー『パペットスンスン』の放送がスタートしたほか、さまざまなイベントも開催され、書籍やコラボ商品も続々と発売されるなど、大人から子どもまで幅広い世代に人気を集め、ますます盛り上がりを見せている。
