【きょうから】キム・ヒソン×イ・ヘヨン、脅迫犯から家族を守ろうと… 韓国ドラマ『我が家 〜嘘のかけら〜』放送スタート 2PM・チャンソンも出演＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ヒソン、イ・ヘヨンが出演する韓国ドラマ『我が家 〜嘘のかけら〜』（全12話）が、きょう24日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火・水曜 後3：20〜／再放送：毎週水・木曜 後10：15〜）
【場面ショット】姉想いの弟を演じる2PM・チャンソン
同作はキム・ヒソンとイ・ヘヨンが共演。韓国最高の心理カウンセラーが推理作家の姑と協力し、脅迫犯から家族を守ろうとするヒューマンブラックコメディー。
自身が知らなかった家族の姿、今までの姿はすべてウソの姿だったのか。自身や家族を守ろうとして奮闘しつつも、予想外の展開に目が離せないストーリー。そして新たな視点で考える“家族”のあり方とは…。
国民的な人気を集める心理カウンセラー、ヨンウォンを演じるのは、『品位のある彼女』『悲しき恋歌』などのキム・ヒソン。ヨンウォンの姑であり“韓国のアガサ・クリスティ”と呼ばれるカリスマ推理作家サガンを演じるのは、『無法弁護士〜最高のパートナー』などに出演し名匠ホン・サンス監督の作品でも主演を務めるイ・ヘヨン。対立しながらも愛する家族のために力を合わせる嫁と姑を演じる2人の、火花を散らすような演技合戦が見どころ。
さらに、愛妻家である夫ジェジンを『ミスター・サンシャイン』のキム・ナムヒが、謎に包まれた女性セナを元MOMOLANDのヨンウが、姉想いのヨンウォンの弟役を2PMのチャンソンが、ヨンウォンとジェジンの息子をDKZのジェチャンが演じる。
■あらすじ
韓国最高の心理カウンセラーであるヨンウォン（キム・ヒソン）は、家族問題の相談医として人気を集めていた。愛妻家で形成外科医の夫ジェジン（キム・ナムヒ）、自慢の優秀な息子ドヒョン（ジェチャン）、皆に尊敬されている検事官だった義父ゴミョン（クォン・ヘヒョ）、一代を築いた推理作家の義母サガン（イ･ヘヨン）とともに完璧な家庭を築いてきたが、謎の女性セナ（ヨンウ）が現れたことによって崩れはじめていき…。
■演出
イ・ドンヒョン
■脚本
ナム・ジヨン
■キャスト
キム・ヒソン、イ・ヘヨン、キム・ナムヒ、ヨンウ（ヨヌ／元MOMOLAND）、チャンソン（2PM）、ジェチャン（DKZ）
【場面ショット】姉想いの弟を演じる2PM・チャンソン
同作はキム・ヒソンとイ・ヘヨンが共演。韓国最高の心理カウンセラーが推理作家の姑と協力し、脅迫犯から家族を守ろうとするヒューマンブラックコメディー。
自身が知らなかった家族の姿、今までの姿はすべてウソの姿だったのか。自身や家族を守ろうとして奮闘しつつも、予想外の展開に目が離せないストーリー。そして新たな視点で考える“家族”のあり方とは…。
さらに、愛妻家である夫ジェジンを『ミスター・サンシャイン』のキム・ナムヒが、謎に包まれた女性セナを元MOMOLANDのヨンウが、姉想いのヨンウォンの弟役を2PMのチャンソンが、ヨンウォンとジェジンの息子をDKZのジェチャンが演じる。
■あらすじ
韓国最高の心理カウンセラーであるヨンウォン（キム・ヒソン）は、家族問題の相談医として人気を集めていた。愛妻家で形成外科医の夫ジェジン（キム・ナムヒ）、自慢の優秀な息子ドヒョン（ジェチャン）、皆に尊敬されている検事官だった義父ゴミョン（クォン・ヘヒョ）、一代を築いた推理作家の義母サガン（イ･ヘヨン）とともに完璧な家庭を築いてきたが、謎の女性セナ（ヨンウ）が現れたことによって崩れはじめていき…。
■演出
イ・ドンヒョン
■脚本
ナム・ジヨン
■キャスト
キム・ヒソン、イ・ヘヨン、キム・ナムヒ、ヨンウ（ヨヌ／元MOMOLAND）、チャンソン（2PM）、ジェチャン（DKZ）