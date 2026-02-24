「3月中頃まで安く買える」アボカド“売値100円台前半”も　メキシコで記録的豊作…卸値は前年同月比200円超安に！

世界一栄養価の高い果物として、ギネス記録にも認定されているアボカド。“森のバター”とも呼ばれるこの作物に今、異変が起きている。

“記録的豊作”でアボカド卸値が下落

東京・足立区の「おっ母さん食品館北千住店」では、アボカドが1個150円（税込み）で販売されていた。買い物客から漏れたのは、この安さを歓迎する声だ。

80代女性客：

安いわ、これ！一つ買ってこ！アボカドはおなかにたまるし、栄養もいいから。

40代男性客：

一時、どのスーパーに行っても200円くらいした。100円台前半だと買いやすい。

アボカドは主な産地であるメキシコで、記録的な豊作となっている。東京都中央卸売市場の1月の卸値は1kgあたり433円で、前年の1月と比べると200円以上も安くなっている。

“お得なアボカド”3月中頃までの見込み

アボカドはメキシコ料理に欠かせない食材。東京・新宿区のメキシコ料理店「カーサテキーラTokyo」では、スパイシーなチップスにクリーミーなアボカドをディップして食べるアボカドナチョスを税込み1700円で提供している。

男性客：

アボカドがまろやか。トマトの酸味もあっておいしい。

女性客：

栄養価も高いしお腹いっぱいになる。安いときに買います。

この店の仕入れ値には今のところ変動はないというが、この物価高の中で価格の安定は好材料だ。

「カーサテキーラTokyo」店長：

肉類、酒類、ずっと上がり続けているので、アボカド（の値段）が落ち着いてくれると、日々使う物なので安心する。

では、現在のお得な価格水準はいつまで続くのか。

おっ母さん食品館北千住店 青果チーフ・大塚洋介さん：

新物に切り替わる3月中頃までは安く購入できる。あと1カ月ぐらいは安く購入できる。

（「イット！」 2月23日放送より）