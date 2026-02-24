米スポーツ専門メディア『The Athletic』は24日、フロイド・メイウェザー（49）とマニー・パッキャオ（47）が11年ぶりの再戦へ合意に至ったことを報じている。



50戦無敗のプロボクシング元世界5階級制覇王者のメイウェザーと元6階級制覇王者のパッキャオは2015年にも対戦。この戦いは「世紀の一戦」と呼ばれた。



そんな全世界中から注目を集めた一戦が再び実現するようで、9月19日にラスベガスの「スフィア」で開催。Netflixにてその模様が独占配信されるようだ。





初対戦となった前回対戦は12ラウンドの末、メイウェザーが判定で勝利という結果になったが、パッキャオは再戦発表時に次のような意気込みを語っている。「フロイドと私はボクシング史上最大の試合を世に届けた。ファンは長い間待ち続けてきた。再戦は当然の権利だ。しかも今回はNetflixで全世界に生配信されるから、さらに大きなイベントになるだろう。フロイドにはプロの戦績にたった一つの敗北を刻み、その敗北を与えた相手が誰かを永遠に覚えていてほしい。いつも通り、この試合は世界中の同胞フィリピン人たちに捧げるとともに、フィリピンに栄光をもたらすために捧げるよ」一方でメイウェザーはパッキャオとの再戦について「私はすでに一度マニーと戦って勝った。今回も同じ結果になるだろう」と強気の発言を残している。