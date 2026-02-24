マイケル・キャリック暫定監督体制となり5勝1分、27節エヴァートン戦にも勝利。無敗継続で4位のマンチェスター・ユナイテッドは一気に状況を立て直し、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得も現実的となっている。



しかし、そんなクラブの周辺で商売を営む者のなかには、一気に転落してしまった者もいるようだ。本拠地オールド・トラッフォードからわずか320メートル、サー・マット・バズビー・ウェイでマンUのイメージを利用して営業していたその名も「ユナイテッド・カフェ」という飲食店が、杜撰な衛生管理が原因で巨額の罰金支払いに追い込まれたと『THE Sun』が伝えた。





保険当局は昨年8月と11月に同カフェに対して立ち入り検査を行い、調理および食材の保管エリアでネズミの活動の兆候を発見した模様。証拠のなかにはネズミの歯形が残ったジャガイモなどがあり、事業者はきちんとした害獣検査を実施していなかったことが指摘されている。ネズミの蔓延にもかかわらず、同店は問題なしと検査書に虚偽の報告。また、アレルギーがあることを申告した客に対して、グルテンを含むハンバーガーを提供していたという。同店と取締役のショーン・ストークス容疑者は、マンチェスター治安判事裁判所で食品安全法違反の罪を認めたと同紙は報じている。同店には1万ポンド（約209万円）以上の罰金が課せられることになった。同店の衛生評価は現在、5段階中1がつけられているという。赤く塗られた壁とシャッター、そしてマンUのロゴとよく似たエンブレムを掲示することでファンを集めていたとみられるユナイテッド・カフェ。もちろん、この店とクラブはなんの関係もない。観戦でオールド・トラッフォードを訪れる際には、このような悪質な飲食店を利用することがないよう気をつけたいものだ。