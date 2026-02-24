北斗晶、仕事前に号泣する孫の姿に胸中を吐露「も〜ばーちゃんたまらない」

タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。仕事へ向かう際に号泣する孫・寿々ちゃんの姿に胸を痛める様子をつづった。

この日、北斗は「三つ編みしてあげた」と切り出し、寿々ちゃんの髪を結んであげたことを報告。「毎日だと大変だけど、時々やってやるのは楽しい（これ…ばーちゃんあるある！？）」とコメントし、三つ編み姿の寿々ちゃんの写真を公開した。

続けて、寿々ちゃんが七五三のために髪を伸ばしていることを明かし「すーちゃん今年の11月は七五三 髪を頑張って伸ばしてのはそのためのようです！！」とつづった。

その後、生放送の現場へ向かう時間になると、寿々ちゃんが「【一緒に行くーーーー】と泣き出して靴を履こうとする」といい、その姿に「も〜ばーちゃんたまらない」「仕事辞めたくなる」と切ない胸中を吐露。「昔も子育て中、健之介と誠之介のこんな姿に涙して後ろ髪引かれながら仕事に向かった日を思い出しました」と、息子たちが幼かった頃を振り返った。

最後に、夫でタレントの佐々木健介がテレビをつけてくれると明かし「それでは…すーちゃん、皆さん テレビで後ほどお会いしましょう！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。