「一生に1度言われてみたい」…りくりゅうペア、絆の深さを現した“神コメント”、密着番組内容が大反響「2人の姿に心打たれました」【冬季五輪】

りくりゅうペアの絆の深さに改めて感動が拡がっている(C)Getty Images

閉幕したミラノ・コルティナ五輪、17日間にわたって行われた冬のスポーツの祭典で日本の選手団は過去最多となる24個のメダルを獲得。



特にフィギュアではこちらも過去最多の6個のメダルを獲得と日本中に感動を届けた。

【動画】輝く笑顔！ティナ人形に大喜びの“りくりゅうペア”をチェック

「りくりゅう」ペアの三浦璃来と木原龍一はSPの失速からフリーの圧巻の演技で史上最高得点を獲得。逆転金メダルに輝いた。

一大ブームが冷めやらぬ中、2月23日にはNHKスペシャル「絆でつかんだ金メダル りくりゅう 二人の奇跡」が放送された。

放送前からSNS上でも大きく反響を呼んでいたが、改めて番組内では2年前から密着したカナダでの2人の練習シーン、生活の様子なども伝えられた。

人々の心を動かしたのは番組終盤の2人のコメントにもあった。今回の五輪ではSPでリフトミスなどもありながら、わずか1日で立て直した。番組内では三浦が木原にフリー直前に伝えた言葉とともに、2人の絆の深さが伝わる番組終盤のインタビュー内容にも大きく注目が集まった。