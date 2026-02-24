ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÎË¬Æü¤òÈ¯É½¡¡Í§¹¥¡¦¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¿¼²½¤ò´üÂÔ
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬3·î6Æü¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤È¤ÎÍ§¹¥¡¦¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬3·î6Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÍèÆü¤·¡¢ÂÚºßÃæ¡¢¢§¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ä¢§¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¥«¥Ê¥À¤Ï¤È¤â¤ËG7¤äCPTPP¤Ê¤É¤ÎÆ±»Ö¹ñÏÈÁÈ¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£º£ÈÌ¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÎË¬Æü¤òÄÌ¤¸Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¡¦¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¢§Æó¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ä¡¢¢§ÃÏ°è¾ðÀª¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï¤³¤È¤·1·î¤Î¡Ö¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡×¤Ç¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÃá½ø¤Ï¡Ö¤â¤¦µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È±éÀâ¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»ÑÀª¤ò°Å¤ËÈãÈ½¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï¡¢¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç¡¢ü¥Æ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¥ß¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Î·ëÂ«ü¥¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ð¼´¤Ë¥«¥Ê¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁ¡¢¿Í¸¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ä¸¶Â§¤ò¶¦Í¤¹¤ë¹ñ¡¹¤È¤Ï¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£