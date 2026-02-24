歌手の浜崎あゆみさんが2月23日、自身のインスタグラムを更新。写真家で映像ディレクターの下村一喜氏が手がける撮影現場でのオフショットを公開しました。



浜崎さんは「昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第一弾」とコメントし、写真を投稿。「Sneak peek from yesterday」と添えられた2枚の写真には、黒い革製の衣装に身を包み、ステージ上で凛としたポーズを決める浜崎さんの姿が収められています。





撮影を担当し、浜崎さんが「おまさ」と親しみを込めて呼ぶのは、写真家の嘉茂雅之氏。浜崎さんは「おまさがシモ子のアシスタントだった時代からよーく知ってる身として」と前置きし、かつての師弟が共にプロのカメラマンとして機材を背負い、同じ現場に立つ姿に「非常にエモくもあり、時間の経過にビビる瞬間でもあるわけでw」と、スタッフの成長と絆の深さに感慨深げな様子を見せました。



ハッシュタグには2026年のツアータイトル「#ayuscapegoat」が並び、ファンからは「最強にかっこいい写真ｷﾀ━━」「ツアーこの姿で出てきたら激アツなんだけど！！」「全貌早く見たい」「これ、スクリーン映像とかなのかなー？MVになって欲しいレベルのショットすぎる」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】