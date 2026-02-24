Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２４日、Ｘを更新。ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢さんの訃報に「正直、言葉がすぐ出てきませんでした」とショックをにじませた。

真矢さんは１７日に逝去。２２日に訃報が伝えられた。大腸がんに加え、昨年は脳腫瘍も公表。それでも３月のライブに向けて闘病していた矢先の急変だった。

ＹＯＳＨＩＫＩは「ＳＵＧＩＺＯからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした」とショックの色がありあり。「３５年以上前、Ｘ ＪＡＰＡＮのＨｉｄｅが『かっこいいバンドがいる』と連れて来てくれたあの日から、ＬＵＮＡ ＳＥＡは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました」と特別な存在だったと明かした。

「そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。真矢との思い出は数えきれません」とも記した。

「素晴らしいドラマーでありステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません」「日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」と追悼。「真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上でセッションしようね」と呼びかけていた。