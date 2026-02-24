ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ男子ラージヒル銀、同ノーマルヒル銅、混合団体銅メダルの二階堂蓮に２４日、所属する日本ビールから１５００万円の報奨金が贈られた。

札幌市内で贈呈式が行われ、目録を受け取った二階堂は「早いうちに土地買っちゃおうかなと思ったりします。今後の生活を考えて札幌あたりに。半分冗談ではあるんですけど、それも視野に入れてます。夏に会社にあいさつに行ったときに『報奨金はいくらだね』みたいなのは社長から言われていた。でも、当初言われていた額よりは大きくなっていてびっくりした」と喜んだ。

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）からは報奨金として金５００万円、銀２００万円、銅１００万円が、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）からも金３００万円、銀２００万円、銅１００万円が贈られる。銀１、銅２の二階堂は合計２３００万円のビッグボーナスを手にすることになった。しかも、２団体からの報奨金８００万円は非課税だ。

二階堂は２０日に帰国しており、今後は欧州に戻ってＷ杯を転戦する。現在は個人総合ランクで３位につけており、残るシーズンに向けて、さらにモチベーションが高まりそうだ。