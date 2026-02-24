フットボールアワーの岩尾望が２３日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、「木のスプーン」という言葉を入れたネタがコンプライアンス的にＮＧとなったという驚きの理由を明かし、今のコンプライアンスについて激怒した。

岩尾は、今まではネタ番組で事前に提出さえすれば通るネタが「ちょっと１、２年酷くなっている」と切り出した。

「ウソやろ？みたいなことでダメですと言われる。こっちも炎上覚悟のギリギリのネタをするつもりもないし、当たり前にできるやろと思っていたら、この言い方はダメです、このワードは使えないですって」と言われることが多々あるという。

あまりに多すぎて「ドッキリかと思った。あまりにコンプラチェックでダメ出しされたら芸人はどうなるのか？っていうドッキリかと思った」というほど。「言うたら、いちゃもんやで。コンプラチェックというよりは」とぶちまけ、そのため他の芸人のネタについても「今のええの？ってなってくる。オレらダメなのにそれええの？って」「本来こんな見方をしたらあかん、バラエティを楽しんだらええのに、今のはええんかい！って」と純粋にネタ番組を楽しめなくなってきたと訴えた。

「そんなんなら、ネタ番組やめろやって。ネタこそ作り物。それをいちいちできへん、といわれたら…」と怒りは止まらず。具体例を聞かれると「木のスプーンを使うのは、ああだこうだっていうネタ」で、そのネタを提出したところ「木のスプーンは伝統工芸品として扱われて生産されているので、それをネタにすることはできません」と却下されたという。

岩尾は「はぁ？伝統工芸品をバカになんか一切してないし、それを見てバカにしてるっていうやつ、多分皆無やと思う」と、却下理由に全く納得いかず。「ネタを見ていちゃもんをネットで書き込むやつよりもタチが悪い。コンプラ部は。ほんまにやってられへんなって」「現場のスタッフはおもろいもん作ろうとして出しているのに、許さない部署が強すぎる」と怒りは止まらなかった。