昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。死球についての裏話を披露した。

番組では、通算54死球を受けた中田氏の因縁の死球について盛り上がった。そこで「ちなみに」と浜田雅功が聞きたがったのが「（死球が）来るって分かるもんなの？」だった。

これに中田氏は「分かります。雰囲気で分かります」と即答。「昔は僕も聞いた事があるんですが、（当てろの）サインがあった、と。ただ僕がプロに入ってからは聞いた事がない」と振り返った。

ただし、当てろのサインはなかったが、暗黙のルールはあったようだ。「自分のチームの主力が当てられたら、こっちも暗黙の了解で行っとけよ、という暗黙のルールみたいなものはあった。だから、次の打席は危ないだろうな。“来る”だろうな、というのはありました」と、当てられることも想定して打席に立っていたという。

そんな場合、中田氏は「僕の場合は、捕手にあえて言ったりしていた。“当てたら、俺行くからな”」と捕手にささやくこともあった。

これには浜田も大笑いでツッコみ。中田氏は「それで結構、免れていたとは思うんです。他の選手にいってたりとかはあった。（捕手に）“お前、インサイド構えるなよ”とか言ってましたね」と振り返っていた。