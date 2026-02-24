３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２４日、宮崎合宿で初めてブルペン入りした。アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有が見守り、打席には井端弘和監督が立ち、背番号の数字と同じ１７球を投じた。

メジャー組では菅野に続き、２２日早朝に帰国しすぐに宮崎入り。この日は半袖で時差ボケ、疲労を感じさせない熱い投球を披露した。「（自分としては）宮崎に来て良かったと思う。しっかり仕上げて大会に臨みたい。チームの一体感でてきている」と順調な仕上がりをみせている。

宮崎合宿には前回世界一のチーム作りに大きく貢献したダルビッシュが加わり、貴重な経験を伝えた。「（ダルビッシュは）安心感、経験値、そういうものも我々が持っているものよりも（ある）。言葉に重みを感じる。投手陣が安心感を感じる」と存在の大きさを語った。

この日の菊池の投球を見たダルビッシュは「すごくこっち来てからも、トレーニングもちゃんとしてて、準備もしっかりしてるので、ブルペン見てても体動いてるなっていうふうに思いましたし」と左腕の状態の良さに目を細めた。そして「あとはあんまり飛ばしすぎないように、調整これからしっかりして、大会でいい結果出してほしいなというふうに思います」とやさしくアドバイスを送った。

ＷＢＣの１次ラウンドは６日の台湾戦（東京ドーム）からスタートし、雄星は２戦目となる７日の韓国戦（東京ドーム）の先発が有力視されている。侍ジャパン入りは初だが、メジャーの経験を伝える役割や、山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）らと並ぶエース格としての活躍も期待されている。