小沢仁志、元TOKIOメンバーで「ソウルがちょっとこっち寄り」だと思うのは? 「一番…」
俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。松岡昌宏に抱く印象を明かした。
小沢仁志
○「お前のソウルがちょっとこっち寄り」
小沢のYouTubeチャンネルについて話すなかで、今回のコラボゲストである松岡昌宏が「小沢さん今おいくつになりました?」と確認しつつ、「だから13〜14、(自分と)歳が違うんですよ。でも、お話されてる……自分は12歳から(芸能活動を)やってるんで、話に出てくる固有名詞の方々が(自分も人柄をよく知ってるから)笑えるんですよ。笑えるってことは知ってるってことじゃないですか?」と、動画を観た感想を伝えた。
すると、小沢は「それもあるし」とうなずき、松岡が『笑う小沢と怒れる仁志』を楽しめる理由を「前のTOKIOのメンバーの中で、松岡が一番……お前のソウルがちょっとこっち寄りだよな(笑)」と分析。これに松岡は思わず笑ってしまいながら、「それを言うなら、松方弘樹さんのお別れ会で(小沢さんをはじめ)みんなで写真を撮った時に、『俺は誰に囲まれてるんだ』っていう(笑)」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
小沢仁志のYouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』では、「【小沢仁志の町中華Vlog】シリーズ」や「プレミアムなゲストとのSPトーク【オトナの時間】」などの企画にて、小沢と数々の豪華ゲストとの対談が実現。ドラマ『スクール・ウォーズ』の出演者が集まった動画「【スクールウォーズ】38年ぶり同窓会! 滝沢賢治vs水原亮 決闘&2人でお風呂、あの名シーンの(秘)裏話【山下真司・松村雄基・伊藤かずえ】」は大きな話題を呼んだ。
