¡¡²Î¼ê¡¦¿¹¸ýÇî»Ò¤¬£²£´Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡²ÐÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅìµ®Çî¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¡¢¾¾ËÜÅµ»Ò¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤ÈÆ±¤¸£±£¹£¸£µÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿¹¸ý¤Ï¡Ö¤â¤¦Æ±´ü¤É¤³¤í¤«Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¡Ä¡£¤Ä¤é¤¤¤Î¤è¡ª¡¡£¸£µÇ¯¤Î¿ä¤·¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»öÌ³½ê¤ËÅö»þ¡¢£±¿Í¤Ç¤¤¤¤¤Î¤è¡££²¿Í¤â¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤¬¡Ö¥¦¥ï¡Á¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¿¹¸ý¤Ï¡Ö¥¦¥ï¡Á¤Ç¤·¤ç¡©¡¡»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡£Åì¤¬¡Ö¾¾ËÜÅµ»Ò¤µ¤ó¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤¯¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤«Â¿Ê¬¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¹¸ý¤Ï¡ÖÀµ²ò¡ª¡¡¤½¤¦¡¢¡Ø¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é»ä¤Î¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤Ë¤ÏÅµ»Ò¤¬·ë¹½ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Í¡¢¡ØÅµ¤Á¤ã¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤º¤ë¤¤¡Ù¡Ø¤Þ¤¿Åµ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤ì¤Ë½Ð¤Æ¤¿¡£»ä¤â½Ð¤¿¤¤¡Ù¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ØÅµ»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¿¡Ù¡£¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ØÅµ»Ò¥Ö¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡¢ºÇ¸å¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£