【セブン-イレブン】“揚げ鶏”が大きくなって「でかい揚げ鶏」に　価格はそのまま

コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、2026年3月6日（金）から、大人気の揚げ物惣菜「揚げ鶏」を増量した「でかい揚げ鶏」を、全国の店舗にて数量限定で順次発売する。

「揚げ鶏」は、鶏肉本来の旨味を引き出す薄衣と、塩を中心にしたシンプルな味付けが特長の商品。今回の「でかい揚げ鶏」は、「揚げ鶏」の価格はそのままでサイズアップした商品だという。※従来の揚げ鶏との規格重量での比較で個体差はある

〈でかい揚げ鶏〉

・価格

232円（税込250.56円）

・発売日

2026年3月6日（金）〜順次

・販売エリア

全国

人気商品「揚げ鶏」の価格・美味しさはそのままでサイズアップとなった商品。もも肉を贅沢に使用し、持った瞬間に分かるずっしり感と、サイズ感が特長。衣の薄さにこだわり、パリッとした食感に仕上げることで、鶏肉の旨味がダイレクトに感じられるという。塩を中心としたシンプルな味付けのため、幅広いシーンで楽しむことができる。※大きさ、重量は個体差がある

【担当者コメント】

セブン‐イレブンの揚げ物惣菜の中でも、日頃からご愛顧をいただいている「揚げ鶏」を思い切って「でかく」しました。気候や生活環境が大きく変化するこの時期に、お客様に少しでも元気とワクワクをお届けしたいという想いから生まれた商品です。数量限定でお値段そのままに増量した、食べ応えのある「揚げ鶏」をぜひお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合もある

※画像はイメージ