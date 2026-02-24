“令和の峰不二子”阿部なつき、ボディライン際立つ黒コーデに熱視線「思わず二度見」「神スタイル」
【モデルプレス＝2026/02/24】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが2月23日、自身のInstagramを更新。全身黒のコーディネート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】“令和の峰不二子”美女「思わず二度見」ボディラインくっきりタイト服姿
阿部は京都の嵐山で撮影されたショットを公開。「黒を纏って、風情ある街を歩く贅沢な時間」とつづり、ポニーテールに髪をまとめ、ボディラインが際立つ黒のぴったりしたリブトップスを着用し、カメラを振り返る見返りショットを公開している。
この投稿に「オールブラック似合ってる」「思わず二度見」「ポニーテール素敵」「美しい」「神スタイル」「ビジュ最高」「女神のよう」などと話題となっている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“令和の峰不二子”美女「思わず二度見」ボディラインくっきりタイト服姿
◆阿部なつき、ボディライン際立つ黒トップス姿披露
阿部は京都の嵐山で撮影されたショットを公開。「黒を纏って、風情ある街を歩く贅沢な時間」とつづり、ポニーテールに髪をまとめ、ボディラインが際立つ黒のぴったりしたリブトップスを着用し、カメラを振り返る見返りショットを公開している。
◆阿部なつきの投稿に反響
この投稿に「オールブラック似合ってる」「思わず二度見」「ポニーテール素敵」「美しい」「神スタイル」「ビジュ最高」「女神のよう」などと話題となっている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】