“反則級の存在感”が、ついに帰ってくる　2年ぶりに動き出す「ビョン・ウソクの時間」

187cmの長身に、モデル出身らしい広い肩幅を持ちながらも、澄んで透明感のある肌がどこか不思議なコントラストを生み出している。

屈託なく笑うときは無垢そのものだが、憂いを帯びた眼差しで悲しみを宿すと、否応なく母性本能を刺激する。

【写真】「気づかれなかった？」ビョン・ウソク、横浜中華街に降臨

圧倒的なフィジカルを備えながらも、強さより「守ってあげたくなる」儚さがにじむ存在感。そしてひとたび冷たい怒りを帯びると、背筋が凍るような迫力を放つ。

まさに“今もっとも勢いのある俳優”ビョン・ウソクが持つ演技の振れ幅だ。

Netflix『20世紀のキミ』では純粋な青年を演じ、映画『ソウルメイト』では二人の女性の間を行き来するミステリアスな存在感を残した。さらにJTBC『力の強い女 カン・ナムスン』では、視線ひとつで凍りつくようなサイコパスへと完璧に変貌。

（写真＝NEW）『ソウルメイト』のビョン・ウソク

（写真＝JTBC）『力の強い女 カン・ナムスン』のビョン・ウソク

段階的に演技の幅を広げてきた彼は、ついにtvN『ソンジェ背負って走れ』でトップスターと平凡な高校生を行き来し、国民的なときめきを巻き起こして一気にシンドローム級のスターへと駆け上がった。

『ソンジェ背負って走れ』以降、その立ち位置は完全に変わった。通常であれば高まった勢いのまま作品を量産しがちだが、彼はあえて慎重さを選び、確かな評価を得られる完成度の高い作品を探すことに時間を注いだ。

熟考の末にビョン・ウソクが選んだ次回作が、MBCの新ドラマ『パーフェクト・クラウン』だ。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

2022年のMBCドラマ公募展で優秀作に選ばれた本作は、『宮（クン）〜Love in Palace』『キング〜Two Hearts』に続く立憲君主制を背景にしたロマンスだ。ビョン・ウソクは王族の身分でありながら自己実現が許されず、何一つ成し遂げられないイアン大君を演じる。誰からも愛されながら、自身の才能を発揮できずに内面をすり減らしていく人物像だ。

ビョン・ウソク特有の儚さと、近年のトレンドである“病弱美”が重なり合い、強い相乗効果を生むことが期待されている。再び“ビョン・ウソクの時間”の到来を予感させる。

さらにIUをはじめ、ノ・サンヒョン、コン・スンヨン、ユ・スビンら、演技力とスター性を兼ね備えた俳優陣が大挙して合流し、今年屈指の期待作として挙げられている。

（写真提供＝MBC）『パーフェクト・クラウン』IU（左）とビョン・ウソク

それだけでは終わらない。『パーフェクト・クラウン』に続いて控えるのが、Netflixオリジナルシリーズ『俺だけレベルアップな件』だ。

グローバル累計閲覧数143億回を誇るメガヒットウェブトゥーンを原作に、ビョン・ウソクは最弱の青年から世界最強へと覚醒する主人公ソン・ジヌを演じる。単なる主演にとどまらず、事実上作品全体を牽引する圧倒的な存在感を見せることになりそうだ。

『ソンジェ背負って走れ』以降、次回作までの空白期間が長かったにもかかわらず、人気は衰えていない。広告出演はもちろん、ブランド評判の話題性ランキングでも1位を逃さず、各種人気投票でも常に上位に名を連ねている。爆発的なスター性を保ったまま、本業である演技で再び大きく飛躍するタイミングが訪れた。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ウソク

時代が求める魅力を備えたビョン・ウソク。その快進撃は、すでに約束された未来といえそうだ。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長187cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン〜恋する仲人〜』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。