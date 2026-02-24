白洲迅の妻・竹内渉、年子の長男＆長女の姿公開「大きさの違いが尊い」「お揃い可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が2月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男、長女のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「大きさの違いが尊い」お揃いピンク服着た長男＆長女公開
竹内は、室内での子供たちのショットを投稿。クッションマットの上に座っている長男と長女は後ろ姿で、長男はピンクと白のストライプシャツを合わせ、長女は白のリブトップスに肩紐がフリルになっているピンクのオーバーオールを合わせたスタイルで、色味を合わせたペアルックを披露している。
この投稿に「愛おしい後ろ姿」「息子くんと娘ちゃんのお揃い可愛い」「大きさの違いが尊い」「2人が似てる」「おそろいの仕方真似したい」「成長に胸キュン」などと反響が集まっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
◆竹内渉、長男＆長女の後ろ姿公開
◆竹内渉の投稿に反響
