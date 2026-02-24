3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎え、菅野智之投手（36）が実戦形式の打撃練習のライブBPに登板。状態の良さを示す、投球内容を見せた。かつての僚友の湯浅、中山らサポートメンバー、のべ9人と対戦。37球を投じ、安打性の打球は3本。球場表示で直球の最速は150キロを計測した。

捕手は中村悠、若月、坂本の3人全員と組み、コンビネーションも確認。「日本で投げていたイメージと、多分違うピッチャーになってると僕は思っているので。コミュニケーションを取りながら、どっちかっていうと、キャッチャーが見たいボールっていう感じで、今日は投げさせてもらったと思うので。いい時間になったと思います」と限られた機会をを有意義に使った。

17年の第4回大会以来のWBC出場となる菅野。22日にメジャー組としては一番乗りで合宿に合流し、2日連続でブルペン投球を行った。アドバイザーを務めるダルビッシュ有とは投球練習後に1時間以上、会話の場を持った。「昨日ダルビッシュさんともたくさんお話しさせていただいて、本当に僕の財産になりました」と振り返る。「トップの中のトップの選手の言葉っていうのはやっぱり重いので。この大会もそうですし、自分の今後の野球人生として考えた時にも、やっぱりすごく力になる言葉をいただいたので、さらにモチベーションが上がりました」と思いも新ただった。

直接の対話で、憧れの人の凄さを改めて思い知った。「いや、やっぱり探究心だと思います、僕は。探究心の塊というか、もうすべてを突き詰めて、あそこまで上り詰めた人だと思ってますし。若いピッチャー、僕も含めて質問したことに対して全部、分かりやすく、こっちが考えてる答えの120％で答えてくれます。あそこのレベルに行っても、まだなおそういうものを突き詰めて、追い求めてるところが僕は本当にすごいなと思います」と言葉をかみしめた。