ブルージェイズに所属する岡本和真選手が日本時間24日、メッツとのオープン戦に出場し、加入後、実戦初の本塁打を放ちました。

この試合、6番サードで先発出場した岡本選手は、2回裏の第1打席で、過去にヤンキースのクローザーとして活躍し、2022年と2024年にオールスター選出された経験を持つクレイ・ホームズ投手と対決。1球目にファールを打ち、ボールとストライクをひとつずつ見逃した後の4球目、低め外側にきたスイーパーをとらえ、センターへ豪快な2ランを放ちました。

試合後にこの日の打撃を振り返った岡本選手。メジャーの実戦での初本塁打の手応えを聞かれると「日々練習していますし、しっかりと試合で打つためにシーズンでいい形で入るために練習しているので、少しでもいいものを出せるようにしたらいいなと思い、やっています」と述べました。

対戦したホームズ投手はWBCのアメリカ代表に選出され、MLBで実績も多く残している好投手。そんな好投手の変化球に対し、岡本選手はしっかりイメージしてうまく対応できたことを明かし、「これから色んな投手と対戦するようになると思いますし、日々勉強だなと思って頑張りたいなと思います。ほんとにいろんなピッチャー、ほとんどのピッチャーが初めてになることが多いと思うので、そういう中でも対応できるようなバッティングをしていけたらいいなと思います」と意気込みを語りました。