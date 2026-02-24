¡Ö2.4kgÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ò°û¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¬¤Ö°û¤ß¤ÏÇ®¤¤!!!¡×¤ÎÀ¼¡ª
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤µ¤ó¤Ï2·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥Õ¥§¤ò°û¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö1¥ö·î¤Ç2.4kgÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¤¬¤Ö°û¤ß¤ÏÇ®¤¤!!!¡×¡Ö¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌá¤»¤ë¤µ¤ÈÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¨¥é¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤è¤ê²Ä°¦¤¤¿Í¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥Ñ¡¢¥Ñ¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤½ÅÀ¹¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ö¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡¼¡ª¡ª¡×½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿1·î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Âç¤¤Ê¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¤È¼Ì¤ë½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¥¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾ð¤â¤É¤³¤«¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢»Ä¤ê¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ê»Ñ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¥ö·î¤Ç2.4kgÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÌá¤·¤¿¤è¡¡¤Þ¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¸µ¤ÎÂÎ½Å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤À¤è¡×14Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ë¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢HERSHEY'S¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÒú¤¨¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿½ÅÀ¹¤µ¤ó¡£¥¥ã¥Ã¥×¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¡ÖHERSHEY'S¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥êÍß¤·¤¤¤Ã¤¹¡×¡ÖÃ×»àÎÌ¤Î¥Á¥ç¥³¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤À¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)