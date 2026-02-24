好き・行ってみたい「箱根の観光スポット」ランキング！ 2位「箱根ガラスの森美術館」、1位は？【2026年調査】
美しい景観や豊かな文化に触れる旅は、凝り固まった感性を解きほぐし、明日への活力を与えてくれる大切なエッセンスとなります。定評のある人気エリアの中でも、特に「一度は訪れてみたい」と憧れを集める場所はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「箱根の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「特に行ってみたいのは箱根ガラスの森美術館です。外国みたいで可愛いと思いました」（40代女性／福岡県）、「庭園のガラス装飾がキラキラして綺麗だし、非日常な気分を味わえそうだから」（30代女性／石川県）、「建物や景色も含めて画になるから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「火山の迫力を間近で感じられる絶景と、名物の黒たまごなどここでしか味わえない体験ができるから」（50代男性／青森県）、「火山の迫力と立ちのぼる噴煙が非日常を感じさせ、名物の黒たまごも楽しめて箱根らしさを一度に味わえる場所だから」（40代男性／静岡県）、「火山の迫力を間近で感じられそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月17日、全国10〜70代の男女250人を対象に、観光スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き・行ってみたい「箱根の観光スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：箱根ガラスの森美術館／52票日本初のヴェネチアン・グラス専門の美術館です。大涌谷を望む緑豊かな庭園には、クリスタルガラスのオブジェや季節の花々が輝き、まるで中世のヨーロッパに迷い込んだかのような美しい景観を楽しめます。五感で楽しめる体験工房やカフェも充実しており、幅広い層に人気です。
回答者からは「特に行ってみたいのは箱根ガラスの森美術館です。外国みたいで可愛いと思いました」（40代女性／福岡県）、「庭園のガラス装飾がキラキラして綺麗だし、非日常な気分を味わえそうだから」（30代女性／石川県）、「建物や景色も含めて画になるから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：大涌谷／70票約3000年前の噴火によって形成された箱根を象徴する爆裂火口跡です。現在も至る所から白い煙が立ち上り、ダイナミックな火山の活動を間近で体感できます。名物の「黒たまご」を食べると寿命が延びるといわれる伝説もあり、箱根を訪れるなら外せない圧倒的人気のスポットです。
回答者からは「火山の迫力を間近で感じられる絶景と、名物の黒たまごなどここでしか味わえない体験ができるから」（50代男性／青森県）、「火山の迫力と立ちのぼる噴煙が非日常を感じさせ、名物の黒たまごも楽しめて箱根らしさを一度に味わえる場所だから」（40代男性／静岡県）、「火山の迫力を間近で感じられそうだから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)