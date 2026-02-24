新しい年を迎え、親戚や友人との食事会など、何かと交流の機会が増える時期です。「顔がこわばってうまく笑えなかったらどうしよう……」。そんな時に役立つメソッドを、表情筋トレーニングの専門家が指南します（構成◎浦上泰栄 写真提供◎間々田さん）

トレーニングを始めて1年半の70代の女性。ぐっと若々しく！

* * * * * * *

表情のクセが真顔を怖くする

普通におしゃべりを楽しんでいるつもりなのに、「怒ってる？」と聞かれたり、鏡や窓に映る不機嫌そうな顔を見てびっくりしたり……。年齢とともにこうした経験が増えて、自分の表情や笑顔を好きになれない、と感じることはないでしょうか。

表情が乏しい、真顔が怖いと言われる原因の多くは、加齢や長年の運動不足によって、顔の表情を動かす筋肉が衰えてしまうことにあります。

若いころは嫌なことがあって眉間にシワを寄せても、肌に弾力があるのですぐにシワを解消することができました。ところが、加齢とともにヒアルロン酸やコラーゲンなどの潤い成分が失われると、シワは積み重なって肌に刻まれるようになります。

ほかにも目を細める、おでこに力が入りやすいなど、人にはそれぞれ表情グセがあり、そのままにしておくと深いシワやたるみ、クマなどの原因になってしまうのです。

さらに、年齢とともに顔の筋肉が衰えると、長期間の表情グセに加えて、頬の肉がブルドッグのように垂れ下がる、あごのラインがゆるんで輪郭がもたつく、といった変化も表れるようになります。こうして顔からいきいきとした輝きが失われ、老け顔になった結果、不機嫌、不愛想、気難しいなどの悪い印象を周囲に与えてしまうことに。

表情をつくるのは皮膚の下にある筋肉です。筋トレをして体を鍛えると、筋肉が成長する一方でムダな脂肪が落ちて体が締まり、メリハリのあるボディをつくることができますよね。

同じようにトレーニングで顔の筋肉を鍛えれば、垂れ下がった頬の肉を持ち上げてシワやたるみを減らし、輪郭がすっきりと締まったメリハリのある顔をつくることが可能になります。いい笑顔を取り戻したい、魅力的な表情になりたいと思ったら、表情筋を積極的に動かすことを心がけましょう。

いい笑顔の秘訣は頬の筋肉が動くこと

私が考案した「コアフェイストレーニングR」は、ふだん使っていない顔の筋肉を意識して動かし、長年の生活習慣でついた表情グセを改善して表情筋の正しい使い方を身につけるメソッドです。

次回から具体的なトレーニング方法を紹介しますが、その前に知ってほしいのが、美しい笑顔のために大事なのは、「頬の筋肉を正しく動かせるようになる」ということ。

下の写真を見てください。私が「口角を上げて笑って」と言うと、多くの方が右の写真のように、口角を横にギュッと引っ張り、口を「いー」の形にして笑顔をつくります。実はこれ、「あご笑い」と呼ばれるＮＧの笑い方で、エラが左右に広がって顔が大きく見えてしまう原因。

一方、左の写真の笑い方は、頬の筋肉を使って口角を真上に引き上げることで、顔の形がきれいな逆三角形になり、爽やかな印象を与えてくれます。このように、トレーニング中は表情筋の使い方を意識することが大事だと覚えておきましょう。



（右）口角を上げようとして横方向に力を入れると、エラが広がって顔が大きく見える （左）頬の筋肉で口角を引き上げ、両頬とあごで逆三角形をつくると理想の笑顔に！

また、正しい姿勢でトレーニングを行うこともポイントです。長年、アルゼンチンタンゴのダンサーをしていた経験から、顔のバランスを整えるには、コア（顔と体を一本に繋いだ軸）をまっすぐにして、正しい姿勢でトレーニングすることが必須だと気づきました。

崩れた姿勢で表情筋を動かしても効果は上がりません。それどころか、長時間、崩れた姿勢でいると、顔の筋肉が外側へと広がってしまうのです。鏡の前に座ったら、まずは姿勢をチェック。背筋をまっすぐに伸ばし、体の余分な力を抜いて、リラックスしてトレーニングを始めましょう。

表情が変わると人生が前向きに！

私が主宰するスタジオには、『婦人公論』世代の女性が多く通っています。「もう歳だから変わらないのでは？」と、最初は少し消極的な人もいますが、次第に頬の位置が上がり、目が大きく開くようになると、表情がどんどん明るくなって自分に自信を持つように。

さらにレッスンに励んで、ヘアスタイルやファッションが華やかになり、行動が積極的になっていく……。生徒さんのそういう姿を目にすると、とてもうれしく思います。

また、親の介護で疲れた時にトレーニングで笑顔をつくると、気持ちが前向きになって元気が湧いてくる、夫が亡くなってから忘れていた笑顔を、トレーニングによって取り戻すことができた、などの声を耳にすることも。

さらに、顔の筋肉を動かすことで頭部の血流がよくなり脳の活性化につながる、舌をよく動かすことで誤嚥を予防できる、唾液の分泌が促され免疫力が上がるなど、健康面での効果も期待できます。

私はいま53歳ですが、人生の中で今が一番肌の状態がいいし、今の自分の顔が一番好きだと自信を持って言えます。みなさんも表情筋を鍛えて、自分史上最高の笑顔を手に入れませんか。