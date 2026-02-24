鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第6話が3月1日夜9時から放送されます。

【写真】身動きの取れない早瀬の前に現れた真北。彼は思いもよらぬ形で…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

※以下3月1日放送予定のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

何者かの巧妙な画策により、早瀬（鈴木亮平）は突如、警察に拘束されてしまう。

身動きの取れない早瀬の前に現れたのは、真北（伊藤英明）。

思いもよらぬ形で差し伸べられた“救いの手”。その真の目的とは一体何なのか。

一方その頃、儀堂（鈴木亮平）は、麻友（黒木メイサ）を救い出すため、単身で合六（北村有起哉）の自宅へと乗り込んでいた。

もはや手段は選ばない儀堂だったが、そこに待ち受けていたのは、用意周到な罠。気づいた時には、すでに合六の策略の中に取り込まれていた。

その事実を知らぬまま拘束されている早瀬のもとに、儀堂から一本の電話が入る。

追い詰められている儀堂、そして囚われた麻友。

二人を救うため、早瀬は“警察”としてではなく、“一人の男”として敵地へと乗り込む決意を固める。

そこに待ち受けていたのは、真の犯人、そして巨大な裏組織。

絶望的な状況の中、早瀬と儀堂はついに同じ敵と対峙する！！

その瞬間、儀堂が見せる“刑事としての矜持”とは。

運命が再び交錯する、物語最大のターニングポイントへ。