7人組アイドルグループ・XINXINのゆのみゆにさんは2月22日、自身のXを更新。業者との出来事を明かし、反響を呼んでいます。

7人組アイドルグループ・XINXINのゆのみゆにさんは2月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。業者の会話が聞こえ、悔しい思いをしたようです。

【写真】ゆのみゆにの怖くて悔しい体験とは？

「プロとして失格」

「給湯器の交換で業者の男性が家に来たんだけど」と切り出し、「誰かと電話しはじめたから耳を澄ませてみると、『女の子の家だったわ』『お前やば、何も無いわW』みたいな会話が聞こえて本当に悔しかった」と吐露したゆのみゆにさん。「私が全身タトゥー大男なら、こんな思いはしなかったのに」とのことです。

コメントでは、「普通に恐怖だよそんなん…」「これは…家知られちゃってるからクレームいれれないのも悔しいな、、何されるかわかんないからね」「こっわ　普通にクレーム入れた方がいい」「客のプライバシーに関わる情報を電話で話すこと自体、プロとして失格」「なんで女ってだけで加害されないといけないの」など、さまざまな声が寄せられました。

猫のコスプレ姿を披露

普段の投稿では自身のかわいい姿などを披露しているゆのみゆにさん。22日の「猫の日」には猫耳を着けたコスプレ姿を公開しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)