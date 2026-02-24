ホンダの「丸目2ドアスポーツ」

数あるコンセプトカーの中でも、強烈な記憶を残し、長きにわたり語り継がれるモデルがあります。ホンダが2017年に発表した「スポーツEVコンセプト（Honda Sports EV Concept、以下スポーツEV）」は、まさにその一台です。

世界初公開は、2017年10月の「第45回 東京モーターショー2017」。ホンダブースの主役として登場したこのクルマは、EV専用プラットフォームにAI（人工知能）を組み合わせ、クルマと一体になったような「操る喜び」の実現をテーマに掲げました。

【画像】超カッコイイ！ ホンダの「“ちいさな”スポーツカー」を画像で見る（50枚）

時代が変わっても「スポーツマインド」はホンダのアイデンティティであるという信念のもと、次世代のスポーツカー像として提案されたのです。

当時、この「電気自動車のライトウェイトスポーツ」という未開拓のジャンルは大きな注目を集めました。

特に話題となったのは、往年の名車「S600」や「S800」を彷彿とさせるクラシカルなデザインです。「ロー＆ワイド」なスタンスにロングノーズ、ファストバックを組み合わせた美しいシルエットが特徴でした。

フロントの愛らしい丸目2灯ライトや四角いテールランプが、レトロさと先進性の融合を見事に表現。ルーフからリアウインドウにかけては継ぎ目のない1枚もののガラスを採用し、室内には圧倒的な開放感が演出されていました。

インテリアには、ダッシュボードに横長のディスプレイを配置し、操作系を集中管理するコックピット設計が示唆されていました。

ボディサイズやスペックの数値は未公表ですが、公式には「扱いやすいコンパクトなボディ」と説明されていました。EV専用プラットフォームによる低重心化を生かし、EVならではの力強い加速と走りの楽しさの両立を目指したモデルです。

駆動方式も公式には明かされていませんが、SNSなどでは「後輪駆動ではないか」と推測されています。

先進技術の中核となるのが、AI技術を用いた「Honda Automated Network Assistant（HANA）」です。これはドライバーの状態を推定し、クルマとのコミュニケーションを深める技術と説明されています（なお、判定手法の詳細は明らかにされていません）。

また、AIを活用したコミュニケーション技術の搭載が示されましたが、具体的な外装装備などの採用有無については明らかにされていません。

発表から時間が経過した現在でも、SNSなどでは「とにかくカッコいい」「市販されたら欲しい」といった声が根強く、「幻の2ドアスポーツ」として語り継がれています。