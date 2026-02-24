µÆÃÓÍºÀ±¡¢¡È·èµ¯½¸²ñ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¿©»ö²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¹â¤á¤¿·ëÂ«ÎÏ¡ÄÅê¼ê²ñ¤«¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
22Æü¤Ëµ¢¹ñ¡¢¹çÎ®3ÆüÌÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬24Æü¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç¡¢¹çÎ®¸å½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÂç²ñ¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹çÎ®3ÆüÌÜ¡¢µÆÃÏ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ò½éµå¤«¤éºÂ¤é¤»¡¢Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸17µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¿©»ö²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö3Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÊµÜºê¹ç½É¤Ë¡ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿©»ö²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¤¬¡¢µÆÃÏ¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ý¤òÊÄ¤¶¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë