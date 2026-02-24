アドバイザーとして宮崎合宿に参加

野球日本代表「侍ジャパン」が24日、宮崎合宿を打ち上げた。アドバイザーとして参加していたダルビッシュ有投手（パドレス）は取材に応じ、チームへ「井端監督を胴上げしている姿をみたい」とエールを送った。

井端監督とも積極的にコミュニケーションをとっていたダルビッシュは、指揮官の人柄について「一緒に北京オリンピックとかもプレーさせてもらいましたけど、やっぱりこう、何ですかね、年下の自分を気遣っていただいて。なんていうか、こういう機会をいただいたことにすごく感謝しているので。全体をすごく見えていらっしゃると思いますし、落ち着いていらっしゃる。さっきの選手たちのあれ（コメント）と同じですけど、井端監督が胴上げされることを願っています」と歓喜の瞬間へ思いを馳せていた。

投手陣との積極的な交流も目立った。「怪我なく楽しむことはなかなか難しいでしょうが、結果的に井端監督を胴上げしている姿を見たい。すごい頑張ってほしいです」とエールを送っていた。

投手陣の今後については「ピッチングとかも、もっとちゃんとした形になると思うので。もうみんな、これからどう戦うかって知っている人は多いので、実戦に入っていけば大丈夫だと思います」と快投に太鼓判を押した。（Full-Count編集部）