京王電鉄によりますと、京王線は、百草園と高幡不動の間の踏切内に車が立ち往生しているため、府中と高幡不動の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開の見通しは立っていないということです。