ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京王線一部区間で運転見合わせ 踏切内に車が立ち往生 京王線一部区間で運転見合わせ 踏切内に車が立ち往生 京王線一部区間で運転見合わせ 踏切内に車が立ち往生 2026年2月24日 12時35分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 京王電鉄によりますと、京王線は、百草園と高幡不動の間の踏切内に車が立ち往生しているため、府中と高幡不動の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 海, デイサービス, 沖縄, 法要, リハビリ, 伊東市, ホテル, ネジ, 訪問介護