CNNの取材に答えるウクライナのゼレンスキー大統領/Ivana Kottasová/CNN

キーウ（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、CNNの取材に答え、米国のトランプ大統領に対し、「われわれの側にいてほしい」と訴えた。

ロシアによる全面侵攻から4年となる節目を控え、ゼレンスキー氏は首都キーウの大統領府で取材に応じ、米国はあまりに大きく重要な存在であり、この紛争から手を引くことはできないと語った。そして24日に予定されているトランプ氏の一般教書演説では、ロシアのプーチン大統領と戦うウクライナへの支援を期待していると述べた。

ゼレンスキー氏は「米国は民主主義国家とともにあるべきだ。その国は1人の人物と戦っている。なぜなら、この人物こそが戦争そのものだからだ。プーチンは戦争そのものだ。すべては彼自身のためであり、1人の人間のためだ。彼の国全体が監獄にとらわれている」と語った。

ゼレンスキー氏は「もし本当にプーチンを止めたいなら、米国は非常に強い」とも述べた。トランプ氏がプーチン氏に十分な圧力をかけていると思うかと問われると、「いいえ」と答えた。

幅広いテーマに及び、時に感情をあらわにしたインタビューで、ゼレンスキー氏は、ウクライナ国民が戦争で疲弊していることを認めた。しかし、プーチン氏の要求に屈することは選択肢にないと強調した。

「彼が望むものをすべて与えるわけにはいかない。彼はわれわれを占領したいからだ。もしすべてを与えれば、われわれはすべてを失うことになる。われわれ全員、逃げるか、ロシア人になるかの選択を迫られるだろう」

戦争が5年目に入る中、ウクライナとロシア、米国の3カ国による和平協議は、いまだ突破口を開けていない。

ゼレンスキー氏は、安全の保証、特に将来ロシアが再び侵攻した場合に支援国がどう対応するのかという点が依然として難題だと述べた。

ゼレンスキー氏は、ロシアは再び戦争を始めないと繰り返し言われているとしたうえで、「それは私への答えにはならない。申し訳ないが」と言い添えた。

ゼレンスキー氏は、現在提示されている保証には「良い点もあるのは事実だ」としつつ、「だが私は非常に具体的な答えがほしい。もしプーチンが再び現れた場合、パートナー国は何をする用意があるのか。ウクライナ国民が聞きたいのはそこだ」と述べた。

和平に向けた一連の手順についても見解の違いがあるという。トランプ氏は、ゼレンスキー氏が、ロシアとの和平合意とウクライナに安全の保証を与える欧米との協定について、一度に署名することを望んでいる。理想的には、戦争の終結を記念する盛大な式典でだ。

ゼレンスキー氏は、安全の保証はまず米議会での承認と批准が必要だと主張する。そうなれば、将来も支援国を頼りにできるという自信を国民に与えられるからだという。ゼレンスキー氏は、過去に何度も失望させられてきたとも指摘した。

別の難題についても触れ、ゼレンスキー氏は現行の前線で戦闘を凍結する用意があると述べた。ただし、ドネツク州でウクライナ軍が支配している地域から撤退することはないと明言した。

ロシアは、ウクライナが依然として掌握しているドネツク州の約20％を放棄するよう求めている。そうした地域には、防衛や前線補給の要となる工業都市や鉄道、道路が集中する「要塞（ようさい）地帯」も含まれる。

ゼレンスキー氏は、ロシアは単にウクライナに軍隊を撤退させたいだけだと指摘。ウクライナの人々はおろかでも子どもでもないとし、ロシアに国を差し出すことはできないと強調した。

「そこに住む人々にとって、どのような安全が保証されるかは極めて重要だ。20万人がそこに暮らしている。彼らや兵士たちに何と言えばいいのか。『さようなら、われわれは去る。この瞬間からあなたたちはロシア人だ』とでも言うのか」

ゼレンスキー氏は選挙や自身の将来についても言及した。2019年に選出され、任期は24年5月までだったが、戦時下では戒厳令により選挙が実施できないため、大統領職にとどまっている。トランプ氏はウクライナで選挙を実施すべきだと示唆し、ゼレンスキー氏を「独裁者」と呼んだこともある。

ゼレンスキー氏は「米国やロシアを含む各国の大統領がウクライナの選挙について語るのは興味深い。彼らは何を望んでいるのか。別の大統領か。構わない」と述べ、別の指導者ならロシアに屈服すると考えているのかと疑問を呈した。

ゼレンスキー氏は、トランプ氏が別の人物をウクライナ大統領に望んでいるのかどうかは分からないとし、「分からない。彼は私にそう言っていない」と語った。

痛みと名誉

ゼレンスキー氏は、戦死したウクライナ兵をたたえる式典の後にCNNの取材に応じた。ゼレンスキー氏は遺族一人一人に声をかけ、犠牲への感謝と慰めの言葉を伝えた。

容赦ない血なまぐさい戦争で命を落とした兵士の母親や妻、幼い子どもたちに勲章を手渡す際、その表情には深い痛みがにじんでいた。

ゼレンスキー氏は式典の後、「ここにいない英雄たちの母や父、夫、妻に勲章を授与する命令を下せることは光栄だ。彼らは今、われわれの心の中にしかいない。しかしそれは非常に痛みを伴い、感情が揺さぶられる」と語った。「私はそれを行いたい。大統領から授与されることが重要だと思う。私にとっても彼らに授与することは非常に大切だ。そのための時間を常に見つけなければならない」