Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２４日、亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。

ＹＯＳＨＩＫＩはＸ（旧ツイッター）で「ＳＵＧＩＺＯからの連絡で訃報を知りました」と明かし、「正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と悲しみを吐露。

「３５年以上前、Ｘ ＪＡＰＡＮのＨｉｄｅが『かっこいいバンドがいる』と連れてきてくれたあの日から、ＬＵＮＡ ＳＥＡは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。真矢との思い出は数え切れません」と振り返り、「素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」と強調。

「ご家族の皆様、ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバー、そして全てのファンの皆さんに、心からお悔やみ申し上げます。真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうか安らかに。Ｒｅｓｔ ｉｎ Ｐｅａｃｅ．Ｙｏｓｈｉｋｉ」と悼んだ。

モノクロの２ショットも添え、この投稿には「言葉にならない悲しみです」「真矢さんのご冥福をお祈りします」「素敵なショットですね ありがとうございます 素敵すぎて涙が出ます」などの声が寄せられている。