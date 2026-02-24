侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が２４日、打者に対してカットボールを披露した。３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の最終日で、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。唯一の右打者との対戦となった石垣勝海（ロッテ）への初球で披露。「すごいとこに投げてしまってどうしようと思ったんですけど、ストライク（球場のカウント表示はボール）取れたんで、そこは良かったなと思います」と振り返った。

合宿中にアドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）から伝授され、あっという間に習得。ケージ裏からライブＢＰを見守ったダルからも「やっぱりすごく動いてましたし、スピードもありましたし、本当に大勢くんのいいところがちゃんと出てたライブＢＰだったなというふうに思っています」と“お墨付き”を与えられた。

侍ジャパンでは平良（西武）、石井（阪神）と負傷で辞退が相次ぎ、松井（パドレス）も左足を負傷し出場が不透明な状態。大勢には守護神候補として期待がかかっている。新球種の使い方は「戦略なんで、あんまり言いたくないですけど」としつつ「しっかり自分の持ち味ととなるボールになってきてくれたらいいなとは思います。僕の真っすぐってシュートするんで、それが逆なんで、左バッターにも使えるかなと思いますね」と投球の幅が広がる手応えを口にした。