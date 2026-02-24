元乃木坂46中村麗乃、スラリ美脚輝くミニスカ姿が話題「圧倒的オーラ」「モデル並の脚の長さ」
【モデルプレス＝2026/02/24】元乃木坂46の中村麗乃が2月23日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】元乃木坂メンバー「モデル並の脚の長さ」小顔際立つミニスカ全身ショット
中村は、黒の長めのトップスに白のミニスカートを合わせたショットを公開。高めのポニーテールに、足元には黒のサンダルを合わせ、スラリとした脚が際立っている。
また全身白で統一されたコーディネートでチュールスカートにティアラを着けた姿も投稿している。
{2-3|im:h:center:w700:cap}この投稿にファンからは「圧倒的オーラ」「モデル並の脚の長さ」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元乃木坂メンバー「モデル並の脚の長さ」小顔際立つミニスカ全身ショット
◆中村麗乃、ミニスカ姿公開
中村は、黒の長めのトップスに白のミニスカートを合わせたショットを公開。高めのポニーテールに、足元には黒のサンダルを合わせ、スラリとした脚が際立っている。
また全身白で統一されたコーディネートでチュールスカートにティアラを着けた姿も投稿している。
◆中村麗乃の投稿が話題
{2-3|im:h:center:w700:cap}この投稿にファンからは「圧倒的オーラ」「モデル並の脚の長さ」「可愛すぎる」「お人形さんみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】