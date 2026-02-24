渡邊渚、手作りの刺し子ふきん披露「細かいデザインですごい」「柔らかい色味が素敵」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/24】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。刺し子の手作りふきんを披露した。
【写真】28歳元フジアナ「模様が綺麗に揃ってる」細かく縫われた手作り“花ふきん”
渡邊は「花ふきん完成！あじさい！」とコメント。生成りの布に水色と薄いオレンジ色の糸で刺し子の刺しゅうをした手作りのふきんを披露した。
この投稿に、ファンからは「仕事が丁寧」「細かいデザインですごい」「柔らかい色味が素敵」「可愛すぎる」「模様が綺麗に揃ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元フジアナ「模様が綺麗に揃ってる」細かく縫われた手作り“花ふきん”
◆渡邊渚、手作り刺し子ふきん公開
渡邊は「花ふきん完成！あじさい！」とコメント。生成りの布に水色と薄いオレンジ色の糸で刺し子の刺しゅうをした手作りのふきんを披露した。
◆渡邊渚の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仕事が丁寧」「細かいデザインですごい」「柔らかい色味が素敵」「可愛すぎる」「模様が綺麗に揃ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】