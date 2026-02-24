【下り坂】待望の雨

九州から本州南岸に「前線」が伸びています。この前線上の伊豆諸島付近で、２５日（水）夜には「低気圧」が発生する見込みです。２８日（土）にかけて関東地方では、雨の日が続くでしょう。

《雨シミュレーション》、各都県５か所ずつの《関東地方各都市の週間予報》を画像で掲載しています。

雨シミュレーション２５日（水）～２８日（土）

雨のピークは２回あって「２５日（水）」「２８日（土）」と予想されます。

「東京マラソン」が行われる３月１日（日）は、雨の心配はなさそうです。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（３月３日（水）まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

２５日（水）と２６日（木）は、「寒の戻り」で、暑かった２３日（月）と比べ１０℃ぐらい気温が下がるでしょう。また３月１日（日）の東京マラソンの日は、「晴れ ときどき くもり」の予報となっています。

