片桐仁、結婚23周年迎えた妻と“顔出し”2ショット「奥様可愛い」「素敵な夫婦だぁ」 家族4人そろって焼肉で祝う
元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が23日、自身のSNSを更新。「2/3から20日遅れの #結婚記念日」とつづり、仲良く寄り添いあった妻との“顔出し”2ショット写真を披露した。
【写真】「奥様可愛い」結婚23周年迎えた妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁
「子供たちが大きくなって、なかなか家族全員が揃いにくくなったけど、今日はみんなで焼肉!!いっぱい食べていっぱい話した！」と記念日を祝って家族で食事に出かけたことを明かし、夫婦ショットのほか、長男・太朗さん（21）＆次男・春太さん（14）の兄弟ショットも紹介。「長男は就活で髪切った」とも伝えた。
また、自宅で飼っている犬＆アヒルの写真も披露し、にぎやかな私生活の一端をのぞかせていた。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「奥様可愛い」「素敵な夫婦だぁ」「家族みんなで焼肉、最高ですね!!」「みんなそろって幸せそう」「仲良し家族」「太郎くん髪切って爽やかイケメン！」「すっかり大人になられて」など、さまざまな反響が寄せられている。
片桐は29歳のときに結婚。今年2月で結婚23年目を迎えた。2004年7月に太朗さん、11年3月に春太さんが誕生した。
【写真】「奥様可愛い」結婚23周年迎えた妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁
「子供たちが大きくなって、なかなか家族全員が揃いにくくなったけど、今日はみんなで焼肉!!いっぱい食べていっぱい話した！」と記念日を祝って家族で食事に出かけたことを明かし、夫婦ショットのほか、長男・太朗さん（21）＆次男・春太さん（14）の兄弟ショットも紹介。「長男は就活で髪切った」とも伝えた。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「奥様可愛い」「素敵な夫婦だぁ」「家族みんなで焼肉、最高ですね!!」「みんなそろって幸せそう」「仲良し家族」「太郎くん髪切って爽やかイケメン！」「すっかり大人になられて」など、さまざまな反響が寄せられている。
片桐は29歳のときに結婚。今年2月で結婚23年目を迎えた。2004年7月に太朗さん、11年3月に春太さんが誕生した。